В МосОблЕИРЦ для жителей Раменского уточнили правила оплаты ЖКУ
Жителям Раменского муниципального округа необходимо каждый месяц передавать показания счётчиков воды и электричества для корректного формирования единого платёжного документа. Делать это можно через различные сервисы МосОблЕИРЦ, сообщила руководитель местного управления ведомства Светлана Половникова.
«Передавать показания приборов нужно даже тогда, когда квартира временно не используется. Следует указывать целые числа – это позволит качественно сформировать единый платёжный документ для оплаты. Жители могут передать показания счётчиков на сайте мособлеирц.рф, через чат-бот, в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или в терминалах самообслуживания в клиентских офисах компании», – отметила Половникова.
Она добавила, что своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги и электричество рекомендуется также через личный кабинет, применяя сервис быстрых платежей.
Для экономии времени при посещении офисов МосОблЕИРЦ можно воспользоваться новым сервисом предварительной записи. Он доступен для жителей не только многоквартирных домов, но и частного сектора при наличии прямых договоров с Мосэнергосбытом.