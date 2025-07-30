Педагоги и родители из Подмосковья примут участие в форуме «Навигаторы детства»

30 июля 2025, 17:42

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 29 июля по 1 августа на базе центра знаний «Машук» проходит образовательный форум «Навигаторы детства и родительское сообщество: партнёрство для будущего», сообщает Министерство образования Московской области.





В мероприятии принимают участие около 200 педагогов-советников по воспитанию и родителей из различных регионов страны. Подмсоковье представляют советники по воспитанию Нина Божко (школа «Имена Победы», г.о. Клин) и Любовь Сагайдачная (школа №11, г.о. Подольск), а также родители Елена Нораева (г.о. Истра) и Анна Демянчук (г.о. Реутов).



Участников ждёт насыщенная программа: лекции, практические занятия, тренинги и командные проекты. Особое внимание уделяется обмену опытом, созданию совместных методик и укреплению взаимодействия между школой и семьёй.





«Мы успели познакомиться, обсудить секреты воспитания для родителей и педагогов, а также поговорили о таком формате, как кинолекторий. А вечером нас ждала творческая мастерская, которая никого не оставила равнодушным», — рассказала Нораева.

В пресс-службе регионального Минобразования подчеркнули, что форум станет важным шагом на пути к укреплению партнёрства между родителями и педагогами, направленного на развитие и поддержку детей.

