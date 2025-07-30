Открыт прием заявок на конкурс для подмосковных механизаторов «Пахарь – 2025»

30 июля 2025, 17:25

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

До 7 августа Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области принимает заявки на участие в региональном конкурсе механизаторов «Пахарь – 2025». Состязания пройдут 14 августа в деревне Машоново, Зарайский округ, в рамках выставки «День поля Московской области — 2025».





Главный приз — автомобиль. Участникам предстоит продемонстрировать навыки в обработке почвы и вождении сельскохозяйственной техники. Конкурс включает несколько номинаций:



«Лучший молодой механизатор» (техника до 120 л.с.) — для участников 17–19 лет с удостоверением тракториста категории C;

три профессиональные категории для участников от 18 до 65 лет: тракторы с плугом мощностью от 350 до 420 л.с.; тракторы мощностью от 120 до 350 л.с.; тракторы мощностью до 120 л.с.

Для участия необходимо направить заявку на почту

minsp409@yandex.ru

с пометкой «Пахарь – 2025». В письме следует указать ФИО, дату рождения, контактные данные, номинацию, организацию и должность, а также приложить копию удостоверения категорий C, D и согласие на обработку персональных данных.

Подробности — на официальном

сайте

Минсельхоза Подмосковья.

