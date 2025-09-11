Достижения.рф

Педагоги из Подмосковья завершили программу повышения квалификации в «Артеке»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

С 6 по 9 сентября в МДЦ «Артек» прошла программа повышения квалификации для педагогов «Эффективное управление воспитательной деятельностью в организациях среднего профессионального образования». В мероприятии участвовали команды из подмосковного Губернского колледжа и филиала ГСГУ, сообщили в Минобразования региона.



Программа включала лекции и практические занятия по современным методам подготовки презентаций, тайм-менеджменту, проектным матрицам, цифровым технологиям и взаимодействию с социальными партнёрами.

Особое внимание уделяли использованию искусственного интеллекта для создания текстов, аудио, видео и презентаций.
​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
В завершение команды представили итоговые проекты, и проект подмосковных педагогов из Губернского колледжа признали лучшим. Программа помогла наладить профессиональные связи между участниками из разных регионов для реализации будущих совместных проектов.
Ирина Паршина

