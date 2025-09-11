Педагоги из Подмосковья завершили программу повышения квалификации в «Артеке»

11 сентября 2025, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

С 6 по 9 сентября в МДЦ «Артек» прошла программа повышения квалификации для педагогов «Эффективное управление воспитательной деятельностью в организациях среднего профессионального образования». В мероприятии участвовали команды из подмосковного Губернского колледжа и филиала ГСГУ, сообщили в Минобразования региона.





