В подмосковном Чехове строят детскую поликлинику на 500 посещений в смену

10 ноября 2025, 17:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Чехове продолжают строить новую детскую поликлинику на улице Мира, 4а. Подрядчик приступил к укладке напольной плитки, сообщили в подмосковном Минстрое.





Здание площадью 8 600 м² рассчитано на 500 посещений в смену. Здесь построят отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты узких специалистов — эндокринолога, дерматолога, аллерголога, офтальмолога и других. А еще предусмотрели кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации. Для малышей оборудуют комнаты здорового ребёнка.



​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

На объекте работает более 120 специалистов и 5 единиц техники. Сейчас ведут фасадные и кровельные работы, монтируют инженерные сети и электрику. Готовность здания — 65%.



​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Территорию вокруг поликлиники благоустроят: