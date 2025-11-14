Педагоги Шатурского техникума вошли в тройку лидеров конкурса профмастерства
Команда Шатурского энергетического техникума «Мост поколений» заняла третье место на региональном конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт — 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В конкурсе принимали участие 16 команд из разных колледжей и техникумов Московской области. За Шатуру выступали педагоги Татьяна Смирнова и Олег Шаршов, они показали блестящую и слаженную работу.
«Участники должны были пройти четыре конкурсных испытания: «Мы — команда», «Знатоки ФГОС», «Педагогическая задача» и «Единение опыта и единство мысли». Молодые педагоги и их наставники выполняли задания и обменивались опытом», — говорится в сообщении.Соревнования проходили на базе Колледжа Подмосковья.