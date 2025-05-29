Подмосковные врачи спасли 34-летнего пациента с гематомой в мозгу
34-летнего мужчину с гематомой в теменной доле мозга спасли нейрохирурги Орехово-Зуевской больницы, для спасения жизни им пришлось удалить пациенту часть черепа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии. Диагностика показала, что у него произошло кровоизлияние в мозг, из-за чего в глубоких отделах теменной доли сформировалась гематома. Кровоизлияние случилось из-за повышенного в течение долгого времени внутричерепного давления.
«Чтобы удалить гематому, необходимо было выполнить краниотомию – временно удалить часть черепа для доступа к мозгу. Для этого мы решили использовать микрохирургическую технику, так как кровоизлияние произошло в очень глубоких отделах головного мозга, и обычная техника могла бы повредить мозговые оболочки», — рассказал нейрохирург Сардорбек Сабиров.Операция прошла успешно. Врачи удалили гематому объёмом 65 мл. Сейчас пациента уже выписали домой, он проходит курс реабилитации.