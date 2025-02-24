Стало известно, чем опасно избыточное употребление сливочного масла

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Чрезмерное употребление сливочного масла может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.
Специалист отметила, что 10 граммов сливочного масла в день является частью сбалансированного рациона.
Она также добавила, что постоянное употребление сливочного масла в количестве, превышающем норму, может повысить уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако эндокринолог отметила, что сливочное масло содержит полезные полиненасыщенные жиры, и совсем от него отказываться не нужно.
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«Однако стоит уменьшить потребление насыщенных жиров из сливочного, кокосового масла и гхи при заболеваниях печени (гепатит, цирроз, жировой гепатоз), высоком уровне холестерина и атеросклерозе, панкреатите, синдроме раздраженного кишечника, диарее и воспалительных заболеваниях кишечника», — пояснила Островская в интервью «Газете.Ru».
Она также добавила, что постоянное употребление сливочного масла в количестве, превышающем норму, может повысить уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако эндокринолог отметила, что сливочное масло содержит полезные полиненасыщенные жиры, и совсем от него отказываться не нужно.
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Элина Позднякова