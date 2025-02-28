Педиатр Одинаева рассказала о лечении в Подмосковье детей с орфанными болезнями

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В Московской области дети с орфанными (редкими) заболеваниями могут получить в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), где несколько лет назад был открыт специальный центр. Подробности рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
«Орфанные заболевания требуют мультидисциплинарного подхода, поэтому в нашем институте был создан Центр орфанных заболеваний и сформирована команда узкопрофильных специалистов», — сказала Нисо Одинаева.Она отметила, что в этом центре проводятся высокотехнологичные обследования, помогающие становить правильный диагноз и назначить адекватную терапию, кроме того, врачи дают консультации.
Нисо Одинаева также сообщила, что за последний год почти четверть всех госпитализаций в НИКИ детства составили пациенты с редкими заболеваниями — спинально-мышечной атрофией (СЦМ), муковисцидозом, ахондроплазией и другими.
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