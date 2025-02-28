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Педиатр Одинаева рассказала о лечении в Подмосковье детей с орфанными болезнями

Фото: istockphoto.com/Natalya Belobritskaya

Фото: istockphoto.com/Natalya Belobritskaya

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В Московской области дети с орфанными (редкими) заболеваниями могут получить в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), где несколько лет назад был открыт специальный центр. Подробности рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
«Орфанные заболевания требуют мультидисциплинарного подхода, поэтому в нашем институте был создан Центр орфанных заболеваний и сформирована команда узкопрофильных специалистов», — сказала Нисо Одинаева.
Она отметила, что в этом центре проводятся высокотехнологичные обследования, помогающие становить правильный диагноз и назначить адекватную терапию, кроме того, врачи дают консультации.

Нисо Одинаева также сообщила, что за последний год почти четверть всех госпитализаций в НИКИ детства составили пациенты с редкими заболеваниями — спинально-мышечной атрофией (СЦМ), муковисцидозом, ахондроплазией и другими.

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#подмосковье
В Лосино-Петровском готовится к открытию новая поликлиника
28 февраля 2025, 13:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 320 посещений за смену, завершили в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский, сейчас на объекте устанавливают оборудование и мебель, вскоре здесь начнётся приём пациентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Новая поликлиника представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. За одну смену медицинскую помощь там смогут получить 270 взрослых и 50 детей», — говорится в сообщении.
В поликлинике будут функционировать терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения неотложной помощи и функциональной диагностики и пр. Кроме того, в медучреждении откроется аптека.

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Тест на ВИЧ в Подмосковье с начала года сдали более 235 тысяч человек
28 февраля 2025, 13:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 235 тысяч человек прошли анонимное тестирование на ВИЧ в Московской области с начала 2025 года — почти на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года тестирование на ВИЧ прошли более 235 тысяч человек, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. (…) ВИЧ-инфекция может долгое время никак не проявляться, поэтому мы рекомендуем проходить это обследование каждый год», — сказал глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
В министерстве напомнили, что у жителей Московской области есть возможность сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно. Это можно сделать в Центре по борьбе со СПИДом в Котельниках или в кабинетах тестирования по мету жительства. Подробная информация о тестировании на ВИЧ в Подмосковье, а также о терапии размещена на сайте hivmo.ru.

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#подмосковье
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Дорожные службы Подмосковья вывезли за зиму 600 тыс. кубометров снега
28 февраля 2025, 13:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

600 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы Московской области за зимний сезон 2024/2025 гг., в работах по обеспечению безопасного проезда было задействовано около 2,4 тыс. рабочих, использовалось свыше 2,6 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Около 60 циклов противогололёдной обработки дорог провели этой зимой специалисты за три зимних месяца, они вывезли 600 тысяч кубометров снега, из них 100 тысяч кубометров — с региональных дорог», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
В министерстве отметили, что из-за частых переходов через 0 в течение зимы на проезжей части, тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок появлялась наледь. Для борьбы с ней в регионе было закуплено около 1,6 млн тонн специальных материалов.

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#подмосковье
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В Подольске заработала новая электрозарядная станция
28 февраля 2025, 12:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Быструю электрозарядную станцию (ЭЗС) мощностью 150 кВт установили у дома №1 в деревне Булатово городского округа Подольск, информацию об этом пресс-служба министерства энергетики Московской области разместила на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Владельцы электрокаров могут воспользоваться новой быстрой ЭЗС с помощью мобильного приложения «Заряди.Авто». Для полной зарядки аккумулятора потребуется в среднем 20-40 минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая ЭЗС стала уже четвёртой быстрой электрозарядной станцией, которую установила на территории Московской области компания «РН-Энерго». Всего до конца июня текущего года компания планирует ввести в эксплуатацию в Подмосковье ещё 20 быстрых ЭЗС.

Информацию о новой электрозарядной станции опубликовала на своей странице «ВКонтакте» и администрация городского округа Подольск. Там регулярно публикуются новости о событиях в муниципалитете и анонсы различных мероприятий.

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Губернатор Воробьёв вручил награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
28 февраля 2025, 12:33

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

Ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За Отвагу» и «За храбрость» вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв подмосковным добровольцам из отряда БАРС, участвующим в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня мы принимаем у себя бойцов добровольческого отряда БАРС — это ребята, которые проявляют себя с самого первого дня спецоперации. По поручению президента я имею честь вручить боевые награды за ваши подвиги, гражданскую позицию, поступки в самых экстремально сложных ситуациях. Мы гордимся вами», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что поддержка участников СВО и членов их семей является одной из наиболее приоритетных задач для властей региона.

На церемонии ордена Мужества получили офицер группы барражирующих боеприпасов Денис, который обеспечил более 100 боевых вылетов беспилотников, командир отделения Антон, защитивший от огня противника роту в холе передислокации, Илья из медицинского взвода, который сумел доставить в госпиталь двух раненых бойцов, несмотря на атаку вражеских дронов-камикадзе, также командир роты Алексей — он вынес из-под шквального огня раненого товарища.

Медали «За отвагу» были вручены помощнику гранатомётчика Сергею, стрелку-санитару Антону, его тёзке — командиру подразделения, а также отбившему атаку диверсионно-разведывательной группы Дмитрию.

Медали «За храбрость» получили доброволец Александр, помешавший прорыву диверсантов, и Антон, чей боевой расчёт сумел сдержать натиск противника.

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

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