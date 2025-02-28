В Лосино-Петровском готовится к открытию новая поликлиника

Оригинал
Строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 320 посещений за смену, завершили в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский, сейчас на объекте устанавливают оборудование и мебель, вскоре здесь начнётся приём пациентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Новая поликлиника представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. За одну смену медицинскую помощь там смогут получить 270 взрослых и 50 детей», — говорится в сообщении.В поликлинике будут функционировать терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения неотложной помощи и функциональной диагностики и пр. Кроме того, в медучреждении откроется аптека.
Читайте также:
Тест на ВИЧ в Подмосковье с начала года сдали более 235 тысяч человек
Нарколог Холдин раскрыл связь вейпов с инфекционными заболеваниями
Подмосковный врач Одинаева назвала причины потери обоняния у ребёнка
Лев Каштанов