Тест на ВИЧ в Подмосковье с начала года сдали более 235 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 235 тысяч человек прошли анонимное тестирование на ВИЧ в Московской области с начала 2025 года — почти на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года тестирование на ВИЧ прошли более 235 тысяч человек, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. (…) ВИЧ-инфекция может долгое время никак не проявляться, поэтому мы рекомендуем проходить это обследование каждый год», — сказал глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.В министерстве напомнили, что у жителей Московской области есть возможность сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно. Это можно сделать в Центре по борьбе со СПИДом в Котельниках или в кабинетах тестирования по мету жительства. Подробная информация о тестировании на ВИЧ в Подмосковье, а также о терапии размещена на сайте hivmo.ru.
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