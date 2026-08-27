Пешеходам Зарайска напомнили о важности фликеров

27 августа 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическое мероприятие, направленное на уменьшение количества ДТП с участием пешеходов, провёл в городском парке Зарайска сотрудник Госавтоинспекции. Ему помогали члены движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Участники рейда напоминали горожанам о правилах дорожного движения и объясняли, почему важно использовать световозвращающие элементы.





«Автоинспектор показывал, как работают фликеры, и рассказывал, что световозвращающий брелок или наклейка сделают пешехода заметным для водителя в тёмное время суток даже на расстоянии 150 метров», — говорится в сообщении.