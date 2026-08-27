Пешеходам Зарайска напомнили о важности фликеров
Профилактическое мероприятие, направленное на уменьшение количества ДТП с участием пешеходов, провёл в городском парке Зарайска сотрудник Госавтоинспекции. Ему помогали члены движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Участники рейда напоминали горожанам о правилах дорожного движения и объясняли, почему важно использовать световозвращающие элементы.
«Автоинспектор показывал, как работают фликеры, и рассказывал, что световозвращающий брелок или наклейка сделают пешехода заметным для водителя в тёмное время суток даже на расстоянии 150 метров», — говорится в сообщении.В рамках акции жителям раздали тематические брошюры и браслеты-фликеры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выплату грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробно об этом можно прочесть по ссылке.