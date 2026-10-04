04 октября 2026, 10:46

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: Евгений Пронин)

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днем Московской области, а также наградил тех, кто вносит заметный вклад в развитие Подмосковья. На торжественную церемонию в Дом Правительства приехали врачи, пожарные, общественники, многодетные родители и многие другие.





Глава региона вручил участникам церемонии государственные и областные награды.





«Традиционно в День Московской области мы приглашаем к нам людей, которые сделали очень много важных, добрых дел для всех, кто живет в Подмосковье. Тех, кто трудится в самых разных сферах: это и медицина, и образование, и ЖКХ — всё то, что важно для человека. Хочется отметить труд, вовлеченность каждого в свое дело. Это очень ценно. С вас берут пример. Сегодня мы здесь, чтобы наградить людей, которых президент удостоил государственных наград, а также вручить наши региональные. Для меня это большая честь», — заявил Воробьёв.

Фото: Евгений Пронин

«Сегодня мы отмечаем поступки, требующие особой внутренней силы и самоотдачи. Профессиональные действия Владимира Бонара и Романа Рогозина, которые служат в 339-й пожарно-спасательной части, помогли избежать тяжелых последствий пожара на предприятии в Пушкино. Особые слова благодарности нашим врачам — Андрею Петровичу Морозову из МОНИКИ, который работает в медицине более 50 лет. Григорий Ефимович Ройтберг вносит заметную лепту в развитие здравоохранения страны и Подмосковья, в частности. Это и Центр ядерной медицины, который вы открыли в Химках, и развитие культуры первичного звена, на что всегда обращает внимание наш президент», — сказал губернатор.