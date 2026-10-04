Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днем Московской области
Губернатор Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днем Московской области, а также наградил тех, кто вносит заметный вклад в развитие Подмосковья. На торжественную церемонию в Дом Правительства приехали врачи, пожарные, общественники, многодетные родители и многие другие.
Глава региона вручил участникам церемонии государственные и областные награды.
«Традиционно в День Московской области мы приглашаем к нам людей, которые сделали очень много важных, добрых дел для всех, кто живет в Подмосковье. Тех, кто трудится в самых разных сферах: это и медицина, и образование, и ЖКХ — всё то, что важно для человека. Хочется отметить труд, вовлеченность каждого в свое дело. Это очень ценно. С вас берут пример. Сегодня мы здесь, чтобы наградить людей, которых президент удостоил государственных наград, а также вручить наши региональные. Для меня это большая честь», — заявил Воробьёв.
По его словам, Подмосковье укрепляется и развивается благодаря многочисленным крепким семьям. Елена Клименко из Домодедова, удостоенная звания «Мать-героиня», и её супруг Сергей воспитывают шестерых дочерей (старшей Надежде уже 27 лет) и четверых сыновей. Их младший ребенок, Серёжа, в этом году пошёл в первый класс. Семья переехала в Подмосковье из Курской области. Муж Елены служит в храме Архангела Михаила в деревне Акулинино, а сама она основала при храме Воскресную школу.
Валентина Мантуло и Надежда Родионова, возглавляющие Серпуховское и Дмитровское отделения «Союза женщин России», были удостоены благодарственного письма от президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Сегодня мы отмечаем поступки, требующие особой внутренней силы и самоотдачи. Профессиональные действия Владимира Бонара и Романа Рогозина, которые служат в 339-й пожарно-спасательной части, помогли избежать тяжелых последствий пожара на предприятии в Пушкино. Особые слова благодарности нашим врачам — Андрею Петровичу Морозову из МОНИКИ, который работает в медицине более 50 лет. Григорий Ефимович Ройтберг вносит заметную лепту в развитие здравоохранения страны и Подмосковья, в частности. Это и Центр ядерной медицины, который вы открыли в Химках, и развитие культуры первичного звена, на что всегда обращает внимание наш президент», — сказал губернатор.
Командир отделения Владимир Бонар и начальник караула Роман Рогозин из 339 пожарно-спасательной части ТУ №5 ГКУ МО «Мособлпожспас» удостоены медали «За отвагу на пожаре». Их профессиональная деятельность включает спасение более двухсот человек. В октябре прошлого года они успешно справились с крупным пожаром на заводе по производству моторных масел в Пушкине, предотвратив значительные разрушения.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил врач-уролог МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук Андрей Морозов, который посвятил медицине более 50 лет.
Председатель УИК № 1283 Ленинского городского округа Наталья Санайкина награждена орденом Преподобного Сергия Радонежского. Её стаж в избирательной системе превышает 15 лет. В ночь на 20 сентября её дом пострадал от атаки беспилотника, а сама женщина получила осколочные ранения. Несмотря на это, уже утром следующего дня Наталья пришла на избирательный участок, чтобы дать возможность людям исполнить свой гражданский долг.
Президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг удостоен ордена «За заслуги перед Московской областью» I степени. В состав АО входит Институт ядерной медицины (ИЯМ), который открылся в Химках в 2021 году. ИЯМ предоставляет полный спектр медицинских услуг: от диагностики до хирургического лечения, химиотерапии и радиотерапии. Около 90% этих услуг жители Подмосковья могут получить по полису обязательного медицинского страхования.