Пенсионер из Балашихи отдал мошенникам почти 2 млн рублей

26 марта 2026, 14:19

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

75-летний житель Балашихи стал жертвой телефонных мошенников и потерял все свои сбережения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала злоумышленники позвонили пенсионеру через мессенджер, представились сотрудниками ФСБ и Казначейства и убедили пожилого человека в том, что к его счетам получили доступ экстремисты, финансирующие ВСУ. И чтобы «спасти» деньги, их нужно срочно забрать из банка и отдать курьеру, который положит всё на «безопасный счёт».





«Пенсионер так и сделал. Вскоре мошенники вновь связались с ним и велели отдать курьеру «для декларирования» деньги, хранящиеся дома. В итоге пенсионер лишился 185 тысяч рублей и десяти тысяч долларов, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.