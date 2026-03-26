Россиянин избил сожительницу, которая не давала ему пить
В Прокопьевске мужчина избил сожительницу после того, как она отказалась продолжать застолье. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.
Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Советов. Пара распивала алкоголь. Когда женщина попыталась остановить застолье, сожитель отреагировал агрессивно.
Он несколько раз ударил её по голове. После этого пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. На место происшествия прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники задержали нападавшего на месте. Мужчина не успел покинуть квартиру.
Правоохранители передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.