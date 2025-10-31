Пенсионерам Лобни рассказали об уловках мошенников
Профилактическую беседу, направленную на защиту граждан от мошенников, провели для пенсионеров Лобни сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Пожилым жителям Лобни рассказали о схемах, которые обычно используют злоумышленники для обмана своих жертв.
«Особое внимание полицейские уделили телефонному и интернет-мошенничеству. В ходе беседы они приводили примеры из служебной практики», — говорится в сообщении.Участникам беседы настоятельно порекомендовали не сообщать никому свои паспортные данные и реквизиты банковских карт, не скачивать на телефон приложения из непроверенных источниках, а также перепроверять информацию, полученную от незнакомцев.