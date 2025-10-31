В Ногинске поймали иностранца со 156 свёртками с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали на улице в Ногинске 26-летнего приезжего из Средней Азии по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сотрудники полиции во время патрулирования улицы Аэроклубная обратили внимание на вышедшего из леса мужчину: он постоянно оглядывался и вёл себя подозрительно. При проверке документов мужчина сильно нервничал, а на вопрос о наличии запрещённых веществ сам рассказал, что у него с собой наркотик соль.
«Вызванная на место оперативно-следственная группа обнаружила у мужчины при личном досмотре 156 свёртков с порошком. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотика N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что по заданию анонимного куратора должен был разложить свёртки по тайникам-«закладкам».