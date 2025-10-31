В подмосковном лесу нашли машину с грузом гашиша
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Водителя иномарки, перевозившего наркотики, задержали сотрудники вневедомственной охраны в лесу у деревни Пуговичино Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Задержание произошло ночью: патруль росгвардейцев заметил подозрительный автомобиль. Водитель, увидев служебную машину, попытался скрыться, но не сумел.
«Водителем оказался 42-летний житель Санкт-Петербурга. В ходе беседы с правоохранителями он признался, что в машине спрятаны наркотики на продажу», — говорится в сообщении.Росгвардейцы вызвали на место следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники полиции обыскали иномарку и нашли в багажнике свёртки с гашишем. Общий вес наркотиков составил более 765 граммов.