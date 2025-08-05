Мужчина и женщина занялись сексом в маршрутке на глазах у прохожих
В Паттайе, Таиланд, произошел скандал, вызванный поведением иностранной пары, которая занялась сексом в маршрутном такси с открытыми бортами на глазах у прохожих. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.
Инцидент стал известен благодаря фотографии, опубликованной в социальной сети, на которой запечатлена женщина, сидящая лицом к мужчине на его коленях в маршрутном такси. В публикации утверждалось, что пара совершала действия сексуального характера. Позже выяснилось, что участниками инцидента являются иностранцы.
Местные жители выразили свое недовольство в комментариях под постом, обвиняя пару в нанесении ущерба репутации Таиланда и неуважении к окружающим. Несмотря на то, что в момент инцидента в маршрутном такси не было других пассажиров, действия пары привлекли внимание множества прохожих.
Ранее стало известно, что в Петербурге арестовали пару, которая попыталась заняться сексом около алкомаркета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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