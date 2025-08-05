Мужчина и женщина занялись сексом в маршрутке на глазах у прохожих

05 августа 2025, 08:43

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Паттайе, Таиланд, произошел скандал, вызванный поведением иностранной пары, которая занялась сексом в маршрутном такси с открытыми бортами на глазах у прохожих. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.