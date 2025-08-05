Темнокожая женщина едва не забила до смерти американца, схватившего ее за шею за отказ в знакомстве
В Южной Корее темнокожая женщина едва не забила до смерти американца, который пытался познакомиться и, получив отказ, поднял на нее руку. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+».
Все произошло возле местной базы ВВС США. Мужчина подошел к прохожей, чтобы познакомиться, в то время как она просила его уйти. Отвергнутый американец схватил ее за шею, но женщина не растерялась: вырвалась из его хватки, повалила на землю и начала наносить удары по голове. Затем подоспели двое мужчин, которые оказались поблизости, чтобы остановить рассерженную женщину.
Привлекли ли кого-то к ответственности, как и степень тяжести полученных американцем травм, не уточняются.
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