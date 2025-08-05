Темнокожая женщина едва не забила до смерти американца, схватившего ее за шею за отказ в знакомстве

05 августа 2025, 08:22

В Южной Корее женщина избила американца, напавшего на нее за отказ в знакомстве

Фото: iStock/Jae Young Ju

В Южной Корее темнокожая женщина едва не забила до смерти американца, который пытался познакомиться и, получив отказ, поднял на нее руку. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+».