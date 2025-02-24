Пенсионерка из Королёва отдала мошенникам более 2 млн рублей

Телефонные мошенники вынудили 79-летнюю жительницу Королёва отдать им все её сбережения, сумма ущерба составила свыше 2 млн рублей, полицейским удалось задержать забравшего деньги курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка и убедили её, что м её счёта пытаются украсть деньги. И чтобы защитить сбережения, их нужно обналичить, передать «курьеру инкассаторской службы», и он положит деньги в банковскую ячейку», — говорится в сообщении.Женщина поверила обману и возле одного из ТЦ в Мытищах отдала курьеру 2 миллиона рублей. А на следующий день мошенники убедили её таким же образом «сохранить» остатки сбережений — 250 тысяч рублей. Эти деньги пенсионерка отдала таксисту, который подъехал к её дому.
Полиция установила личность курьера, забравшего 2 млн рублей в Мытищах. Им оказался 19-летний житель Щёлкова, студент одного из училищ. Молодого человека задержали. Сейчас ведётся розыск соучастников преступления, а также причастность задержанного к другим случаям мошенничества.
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