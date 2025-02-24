В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину

На Камчатке зафиксирована серия масштабных телефонных мошенничеств, в результате которых жители региона потеряли свыше 24 миллионов рублей за неделю. По данным пресс-службы УМВД по Камчатскому краю, наиболее крупный случай произошёл с 75-летней пенсионеркой.