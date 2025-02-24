В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину

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В американском городе Пидмонт голодные свиньи загрызли мужчину. Об этом сообщает Calhoun Journal.
О трагическом случае правоохранители узнали от прохожих. Останки мужчины лежали под машиной. Погибшего идентифицировали как 51-летнего Стивена Кайла Саттерфилда.
По предварительным данным, Саттерфилда растерзали его же свиньи, которые сбежали из клетки и напали на хозяина. Полицейские предполагают, что он пытался спрятаться от них под автомобилем, однако выжить ему не удалось.
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По предварительным данным, Саттерфилда растерзали его же свиньи, которые сбежали из клетки и напали на хозяина. Полицейские предполагают, что он пытался спрятаться от них под автомобилем, однако выжить ему не удалось.
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Екатерина Коршунова