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В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину

Calhoun Journal: В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину
Фото: iStock/Somrerk Kosolwitthayanant

Фото: iStock/Somrerk Kosolwitthayanant

В американском городе Пидмонт голодные свиньи загрызли мужчину. Об этом сообщает Calhoun Journal.
О трагическом случае правоохранители узнали от прохожих. Останки мужчины лежали под машиной. Погибшего идентифицировали как 51-летнего Стивена Кайла Саттерфилда.

По предварительным данным, Саттерфилда растерзали его же свиньи, которые сбежали из клетки и напали на хозяина. Полицейские предполагают, что он пытался спрятаться от них под автомобилем, однако выжить ему не удалось.

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#полиция
#смерть
#животные
#сша
На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей на «безопасный счёт»
В Петропавловске-Камчатском 75-летняя пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей
24 февраля 2025, 03:33

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

На Камчатке зафиксирована серия масштабных телефонных мошенничеств, в результате которых жители региона потеряли свыше 24 миллионов рублей за неделю. По данным пресс-службы УМВД по Камчатскому краю, наиболее крупный случай произошёл с 75-летней пенсионеркой.
Злоумышленники, представившись сотрудниками безопасности, убедили пожилую женщину, что средства на счетах могут быть использованы для финансирования террористов. Мол, ее сбережения оказались «под угрозой». Под этим предлогом женщину заставили перевести 20 миллионов рублей на «безопасный счёт», контролируемый аферистами.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», — объявили в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.
Ещё одна жертва — 35-летняя жительница города Елизово. Мошенники, ссылаясь на «угрозу хищения», заставили её перевести 1,15 миллиона рублей. Преступники использовали схожую схему: звонок от лже-сотрудника банка или правоохранительных органов, запугивание и требование «спасти» деньги путём перевода на подконтрольные счета.

В УМВД подчеркнули, что подобные атаки часто нацелены на пенсионеров, менее знакомых с цифровыми технологиями. Жителям рекомендовано не передавать данные карт и не совершать транзакции по указанию неизвестных лиц, а также стараться обезопасить родных и близких преклонного возраста.

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#женщина
#преступники
#мошенничество
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Продавец алкомаркета в Ленобласти изнасиловал 15-летюю школьницу
24 февраля 2025, 02:29

Фото: iStock/standret

В Ленинградской области по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы задержали 18-летнего продавца алкомаркета.
По данным источника «78.ru», инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 февраля в посёлке Лесогорский. Мать пострадавшей обратилась в полицию, заявив, что молодой человек, торгующий алкоголем в магазине, вступил в интимную связь с её дочкой, хотя подросток этому противилась.

Подозреваемый помещён в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее его судили за кражу, а также за угон транспортного средства.

20 февраля сообщалось, что в Москве два мужчины напали на инспекторов ДПС, один из виновников скрылся.

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Самолет «Москва-Куба» приземлился в Петербурге из-за подозрения на неисправность
23 февраля 2025, 16:12

Фото: istockphoto/rebius

Самолет, выполнявший рейс «Москва-Куба», экстренно приземлился в петербургском аэропорту «Пулково» из-за подозрения в неисправности. Об этом сообщили в авиакомпании Nordwind.
«Двадцать третьего февраля в связи с подозрением на техническую неисправность ВС рейса N4-551 Шереметьево-Кайо-Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты хотят перевезти пассажиров на резервном авиасудне. Людям предоставят услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

Ранее стало известно, что в аэропортах Нижнекамска и Казани действует план «Ковер». Уточнялось, что меры введены для обеспечения безопасности.

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В Москве доставщик суши напал на клиентку и расцарапал ей руку
SHOT: Жительница Москвы обвинила доставщика суши в нападении
23 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/globalmoments

Жительница Москвы обвинила доставщика суши в нападении — он пытался ворваться в её квартиру, удерживал дверь и расцарапал ей руку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
54-летняя Наталья заказала сет в «СушиСтор» в Бабушкинском районе. Курьер сообщил женщине, что оплата по карте якобы не прошла. В тот момент, когда Наталья потянулась к телефону на тумбочке, чтобы проверить списание, доставщик подставил руку и ногу в дверь и начал ломиться в квартиру.

По ее словам, мужчина вел себя агрессивно. В результате москвичка смогла закрыть дверь, после чего обратилась в правоохранительные органы с заявлением. У нее зафиксировали царапины на руках и гематому.

В самом заведении Наталье предложили скидку в качестве извинения. В «СушиСтор» сообщили SHOT, что на пострадавшую якобы никто не нападал, оплата действительно сначала не прошла, а женщина чуть позже заплатила за заказ онлайн. Агрессивного курьера увольнять не стали.

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Мужчину госпитализировали после ДТП трех машин в Красногвардейском районе
23 февраля 2025, 03:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трёх иномарок. В результате водитель Renault был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, пишет telegram-канал «78.ru».
По данным очевидцев, авария случилась на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Пискарёвского проспекта. Водитель внедорожника Jaecoo, резко перестроившись в левый ряд, совершил поворот на перекрёстке и на высокой скорости врезался в Renault, после чего от удара пострадала также Audi.

Как сообщили спасатели, мужчина за рулём Renault не был пристёгнут, из-за чего его отбросило внутрь салона. Для извлечения пострадавшего потребовалась деблокировка с использованием спецоборудования.

Состояние госпитализированного остаётся тяжёлым.

Ранее сообщалось, что в Тверской области BMW на огромной скорости врезался в ограждение. Это случилось на 140-м километре автомагистрали СПАД М-11 в Конаковском районе. BMW также столкнулся с Citroen. Авария привела к смертельному итогу — момент быстрого ДТП попал на видео.

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