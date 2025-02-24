На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей на «безопасный счёт»

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На Камчатке зафиксирована серия масштабных телефонных мошенничеств, в результате которых жители региона потеряли свыше 24 миллионов рублей за неделю. По данным пресс-службы УМВД по Камчатскому краю, наиболее крупный случай произошёл с 75-летней пенсионеркой.
Злоумышленники, представившись сотрудниками безопасности, убедили пожилую женщину, что средства на счетах могут быть использованы для финансирования террористов. Мол, ее сбережения оказались «под угрозой». Под этим предлогом женщину заставили перевести 20 миллионов рублей на «безопасный счёт», контролируемый аферистами.
В УМВД подчеркнули, что подобные атаки часто нацелены на пенсионеров, менее знакомых с цифровыми технологиями. Жителям рекомендовано не передавать данные карт и не совершать транзакции по указанию неизвестных лиц, а также стараться обезопасить родных и близких преклонного возраста.
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«Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», — объявили в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.Ещё одна жертва — 35-летняя жительница города Елизово. Мошенники, ссылаясь на «угрозу хищения», заставили её перевести 1,15 миллиона рублей. Преступники использовали схожую схему: звонок от лже-сотрудника банка или правоохранительных органов, запугивание и требование «спасти» деньги путём перевода на подконтрольные счета.
В УМВД подчеркнули, что подобные атаки часто нацелены на пенсионеров, менее знакомых с цифровыми технологиями. Жителям рекомендовано не передавать данные карт и не совершать транзакции по указанию неизвестных лиц, а также стараться обезопасить родных и близких преклонного возраста.
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Мария Моисеева