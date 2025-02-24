Продавец алкомаркета в Ленобласти изнасиловал 15-летюю школьницу

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В Ленинградской области по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы задержали 18-летнего продавца алкомаркета.
По данным источника «78.ru», инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 февраля в посёлке Лесогорский. Мать пострадавшей обратилась в полицию, заявив, что молодой человек, торгующий алкоголем в магазине, вступил в интимную связь с её дочкой, хотя подросток этому противилась.
Подозреваемый помещён в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее его судили за кражу, а также за угон транспортного средства.
20 февраля сообщалось, что в Москве два мужчины напали на инспекторов ДПС, один из виновников скрылся.
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Подозреваемый помещён в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее его судили за кражу, а также за угон транспортного средства.
20 февраля сообщалось, что в Москве два мужчины напали на инспекторов ДПС, один из виновников скрылся.
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Мария Моисеева