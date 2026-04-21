Пенсионерка из Ленинского округа отдала мошенникам более 12 млн рублей

21 апреля 2026, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

84-летняя жительница Ленинского округа Московской области лишилась более 12 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине позвонили якобы из пенсионного фонда организации, в которой она раньше работала, и попросил уточнить личные данные. А затем с пенсионеркой связался лжесотрудник полиции и заявил, что к её счетам пытаются получить доступ злоумышленники, поэтому деньги нужно снять и передать для зачисления «на безопасный счёт».





«Сначала под давлением мошенников женщина отдала пять миллионов рублей, спустя месяц — ещё пять, а потом и все оставшиеся сбережения. После этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.