Пенсионерка из Ленинского округа отдала мошенникам более 12 млн рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
84-летняя жительница Ленинского округа Московской области лишилась более 12 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала женщине позвонили якобы из пенсионного фонда организации, в которой она раньше работала, и попросил уточнить личные данные. А затем с пенсионеркой связался лжесотрудник полиции и заявил, что к её счетам пытаются получить доступ злоумышленники, поэтому деньги нужно снять и передать для зачисления «на безопасный счёт».
«Сначала под давлением мошенников женщина отдала пять миллионов рублей, спустя месяц — ещё пять, а потом и все оставшиеся сбережения. После этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Одного из курьеров удалось задержать. Он рассказал, что сам попался на уловки преступников. Сначала он прошёл по ссылке для онлайн-голосования, а потом ему начали звонить и убеждать, что с его счёта финансируют ВСУ, и что во избежание уголовной ответственности нужно встречаться с «юридическими лицами и забирать у них долговые средства». Так он забрал у пенсионерки пять миллионов рублей и перевёл их на криптокошелёк по указанию злоумышленников.
Сейчас ведётся розыск остальных участников мошеннической схемы.