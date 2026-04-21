Загадочный «хищник» повредил три авто, но эксперты заметили подвох
В США суд отправил в тюрьму группу мошенников, которые инсценировали нападение медведя на дорогие автомобили. Об этом сообщает Black Country Radio.
Четверо обвиняемых подали в страховую компанию три иска. Они требовали выплату за ущерб, который якобы причинил хищник. Инцидент произошёл 28 января 2024 года в Лейк-Эрроухед. По версии заявителей, медведь забрался в Rolls-Royce Ghost 2010 года и повредил два Mercedes — G63 AMG 2015 года и E350 2022 года.
Афера раскрылась после экспертизы видеозаписи. Специалисты из Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии изучили кадры. Биологи заключили, что на записи человек в костюме медведя. Прокуратура поддержала выводы экспертов. Суд признал троих фигурантов виновными. Им назначили наказание в виде 180 суток заключения. Отбывать срок можно по выходным дням.
Общая сумма предполагаемого ущерба составила 141,8 тысячи долларов. Четвёртый обвиняемый, 39-летний Арарат Чиркинян, предстанет перед судом в сентябре.
