Появились подробности о погибших в горах Бурятии туристах

21 апреля 2026, 08:33

Погибшие в горах Бурятии туристы были в составе группы из Красноярска

Три туриста, погибшие от переохлаждения в горах Бурятии, входили в состав группы из Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.