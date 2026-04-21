Появились подробности о погибших в горах Бурятии туристах
Три туриста, погибшие от переохлаждения в горах Бурятии, входили в состав группы из Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.
Предварительно, группа из 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района для восхождения на пик Мунку-Сардык. Туристы вышли из лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, направились к вершине.
Трагедия произошла при спуске с горы. При этом поход был зарегистрирован. На месте происшествия работают сотрудники поисково-спасательной службы.
