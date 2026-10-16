Пенсионерка из Москвы стала курьером телефонных мошенников
Подмосковные полицейские задержали 61-летнюю москвичку по подозрению в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой преступников стала 67-летняя жительница Ступина. Она получила в мессенджере приглашение в домовой чат, для вступления в который у неё потребовали передать код из СМС.
«После того, как женщина сделала это, ей позвонили лжесотрудники портала «Госуслуги» и убедили, что с помощью продиктованного кода преступники получили доступ к её учётной записи. А избежать негативных последствий поможет только передача всех сбережений «для декларирования», — говорится в сообщении.Женщина отдала подъехавшей посыльной более полутора миллионов рублей, а потом понял, что её обманули, и обратилась в полицию.
Задержанную пенсионерку-курьера до суда отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские проверяют её причастность к другим криминальным эпизодам.