Пенсионерка из Москвы стала курьером телефонных мошенников

16 октября 2026, 14:35

оригинал Фото: istockphoto.com/zoka74

Подмосковные полицейские задержали 61-летнюю москвичку по подозрению в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жертвой преступников стала 67-летняя жительница Ступина. Она получила в мессенджере приглашение в домовой чат, для вступления в который у неё потребовали передать код из СМС.





«После того, как женщина сделала это, ей позвонили лжесотрудники портала «Госуслуги» и убедили, что с помощью продиктованного кода преступники получили доступ к её учётной записи. А избежать негативных последствий поможет только передача всех сбережений «для декларирования», — говорится в сообщении.