Подмосковный бизнесмен, торговавший спиртным без лицензии, лишился товара

16 октября 2026, 14:22

оригинал Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Дело индивидуального предпринимателя, продававшего в магазине в деревне Сытьково Рузского округа алкоголь без лицензии, рассмотрел Арбитражный суд Московской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.





В действиях предпринимателя нашли нарушение порядка оборота алкогольной продукции, так как без лицензии ИП может продавать только пиво, сидр и медовуху, а не крепкие спиртные напитки.





«Конфискованная продукция, согласно решению суда, не подлежит возврату. После вступления решения в законную силу её направят на уничтожение», — говорится в сообщении.