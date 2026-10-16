Подмосковный бизнесмен, торговавший спиртным без лицензии, лишился товара
Дело индивидуального предпринимателя, продававшего в магазине в деревне Сытьково Рузского округа алкоголь без лицензии, рассмотрел Арбитражный суд Московской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В действиях предпринимателя нашли нарушение порядка оборота алкогольной продукции, так как без лицензии ИП может продавать только пиво, сидр и медовуху, а не крепкие спиртные напитки.
«Конфискованная продукция, согласно решению суда, не подлежит возврату. После вступления решения в законную силу её направят на уничтожение», — говорится в сообщении.При вынесении приговора суд учёл имущественное положение предпринимателя и то, что раньше его не привлекали к административной ответственности, поэтому не назначил штраф, а ограничился предупреждением.