На горячей линии главврача в Подмосковье с начала года обработали 283 000 звонков
Жители Московской области могут обратиться на горячую линию главного врача по вопросам работы медицинской организации и для получения справочной информации.
В этом году операторы обработали порядка 283 000 звонков, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«С начала года на горячей линии главного врача обработано почти 283 000 звонков. По этому номеру жители могут уточнить график приёма специалистов, порядок записи на исследования, направить отзывы и предложения по работе медицинских организаций. Такая обратная связь позволяет руководству учреждений своевременно получать сигналы от пациентов и оперативно реагировать на них», – пояснил Забелин.Звонить на единую горячую линию можно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации пациента. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках.