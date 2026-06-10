Пенсионерка из Подмосковья сдала полиции слишком настойчивых мошенников

10 июня 2026, 14:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

Телефонные мошенники заставили 75-летнюю жительницу Мытищ отдать им более миллиона рублей и попытались выманить ещё столько же, но попались. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и начали запугивать пожилую женщину легендой о том, что якобы с её счёта финансируют ВСУ.





«Злоумышленники убедили пенсионерку обналичить 1,1 млн рублей и передать и посыльному «для декларирования». Затем они продолжили звонить и потребовали передать ещё 1,1 млн рублей. Тогда женщина поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.