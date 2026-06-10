Пенсионерка из Подмосковья сдала полиции слишком настойчивых мошенников
Телефонные мошенники заставили 75-летнюю жительницу Мытищ отдать им более миллиона рублей и попытались выманить ещё столько же, но попались. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и начали запугивать пожилую женщину легендой о том, что якобы с её счёта финансируют ВСУ.
«Злоумышленники убедили пенсионерку обналичить 1,1 млн рублей и передать и посыльному «для декларирования». Затем они продолжили звонить и потребовали передать ещё 1,1 млн рублей. Тогда женщина поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Дальнейшее общение с преступниками проходило под контролем оперативников. При передаче муляжа денег они задержали 18-летнюю москвичку, которая исполняла в мошеннической схеме роль курьера.