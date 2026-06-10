В Краснодаре вынесли приговор педофилу, насиловавшему мальчика из интернета

10 июня 2026, 13:47

Житель Краснодара получил 16 лет колонии за изнасилование ребенка

Фото: iStock/BrianAJackson

В Краснодаре вынесли приговор мужчине за преступления сексуального характера в отношении ребёнка. Информация появилась в объединённой пресс-службе судов региона.





Задержать подсудимого удалось после того, как он сам подошёл на улице к одному из несовершеннолетних. Мальчик немедленно рассказал о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.



Следствие установило, что жертвой преступника стал ещё один ребёнок — мальчик 2016 года рождения. Знакомство с ним произошло в соцсетях: они общались и вместе играли в компьютерные игры, благодаря чему школьник проникся доверием к взрослому.



Позднее житель Краснодара узнал, где живёт ребёнок, и стал встречаться с ним лично. Во время этих встреч мальчик подвергался насилию, а происходящее мужчина записывал на камеру.





«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Он заявил, что рад тому, что его задержали и таким образом остановили», — отмечается в сообщении.