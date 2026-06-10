Мастер сервисного центра скачал интимные фото клиентки во время ремонта телефона и разослал их знакомым
В Санкт-Петербурге вынесли приговор сотруднику сервисного центра, который во время ремонта телефона клиентки скачал ее интимные фото и разослал знакомым. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба городских судов.
В декабре прошлого года местная жительница принесла свой смартфон в ремонт. Михаил Гаджикеримов, принявший заказ, был обязан сохранять конфиденциальность данных. В процессе работы он обнаружил в памяти устройства 39 фотографий интимного характера, принадлежавших владелице. Без разрешения женщины Гаджикеримов сохранил эти снимки и переслал их третьим лицам через мессенджер.
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал злоумышленника виновным в нарушении права на неприкосновенность частной жизни. Он полностью признал свою вину. Суд назначил ему шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. Также суд постановил выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
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