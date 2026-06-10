Мастер сервисного центра скачал интимные фото клиентки во время ремонта телефона и разослал их знакомым

10 июня 2026, 14:49

В Петербурге мастер по ремонту похитил фото с телефона клиентки и поплатился

Фото: iStock/dikushin

В Санкт-Петербурге вынесли приговор сотруднику сервисного центра, который во время ремонта телефона клиентки скачал ее интимные фото и разослал знакомым. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба городских судов.