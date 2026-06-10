В Курске учительница уволилась из-за шутки над учеником

10 июня 2026, 14:07

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области сообщили, что педагог, позволившая себе шутку в адрес ученика во время выпускного вечера, написала заявление об увольнении по собственному желанию.





Причиной послужило видео, разошедшееся в социальных сетях. На кадрах учительница одной из курских школ вручает выпускнику грамоту и в шутку присваивает ему звание «Лёша-404».

«Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию», — процитировали собеседника в ведомстве.

«Образовательной организации указано на необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций», — говорится в сообщении.