В Курске учительница уволилась из-за шутки над учеником
В Министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области сообщили, что педагог, позволившая себе шутку в адрес ученика во время выпускного вечера, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Причиной послужило видео, разошедшееся в социальных сетях. На кадрах учительница одной из курских школ вручает выпускнику грамоту и в шутку присваивает ему звание «Лёша-404».
«Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию», — процитировали собеседника в ведомстве.В министерстве также добавили, что управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района провело беседу как с самой педагогом, так и с руководством школы.
«Образовательной организации указано на необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций», — говорится в сообщении.