Пенсионерка из Щёлкова отдала мошенникам полмиллиона рублей
68-летняя жительница Щёлкова поверила телефонным мошенникам и лишилась 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленники убедили пожилую женщину, что с её банковского счёта финансируют ВСУ, и пригрозили, что она не только потеряет сбережения, но и попадёт под уголовное преследование за финансирование терроризма.
«Пенсионерка сняла все свои деньги и передала их посыльному мошенников, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Правоохранители смогли вычислить и задержать мужчину, который выполнял в преступной схеме роль курьера. Он оказался 39-летним москвичом. До суда его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас ведётся розыск остальных членов банды.