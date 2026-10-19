Пенсионерка из Щёлкова отдала мошенникам полмиллиона рублей

19 октября 2026, 16:00

оригинал Фото: istockphoto.com/Дмитрий Коростылев

68-летняя жительница Щёлкова поверила телефонным мошенникам и лишилась 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленники убедили пожилую женщину, что с её банковского счёта финансируют ВСУ, и пригрозили, что она не только потеряет сбережения, но и попадёт под уголовное преследование за финансирование терроризма.





«Пенсионерка сняла все свои деньги и передала их посыльному мошенников, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.