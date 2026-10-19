В Удмуртии отбывающему наказание мужчине добавили 24 года за убийство 20-летней давности

19 октября 2026, 15:16

В Удмуртии мужчине дали 24 года за изнасилование и убийство девушки в 2006 году

Фото: медиасток.рф

Суд в Удмуртии вынес приговор мужчине, уже отбывающему наказание за другие преступления, по делу об изнасиловании и убийстве девушки, совершенных в 2006 году. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.





Как установили следствие и суд, 8 июня 2006 года 34-летний местный житель по пути из села Камское в город Камбарку в лесу изнасиловал 26-летнюю девушку, после чего с целью скрыть содеянное задушил ее. Тело погибшей обнаружили 22 июня. Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием).



В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что 54-летний подсудимый в настоящее время отбывает наказание за преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью и против половой свободы и неприкосновенности личности. Вину в новом обвинении он признал и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.





«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок два года», — говорится в сообщении.