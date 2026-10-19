Пассажир самолета оскорблял женщин и оказался примотан к креслу
Устроившего дебош в самолете American Airlines пассажира примотали к сидению скотчем. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Инцидент произошел на рейсе из Далласа в Ньюарк. Бывший сотрудник правоохранительных органов Хуан Мехия услышал шум через два ряда от себя. Там сидел 67-летний Артур Лундин из Аризоны, который внезапно стал вести себя агрессивно. Мужчина оскорблял членов экипажа и попутчиков, позволял себе расистские высказывания и унизительные слова в адрес женщин.
Когда дебошир «перешел к физическим действиям», экс-правоохранитель вместе с другом Ричардом Оленичем решил вмешаться. Они пересели на сидение ближе и усмирили мужчину с помощью скотча, примотав его к креслу. Мехия подчеркнул, что не пытался причинить вред пассажиру, а лишь хотел не дать ситуации выйти из-под контроля.
Из-за случившегося самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон. Полицейские, поднявшиеся на борт, задержали Лундина, после чего самолет продолжил путь в пункт назначения. Мужчине предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и нападении второй степени. Расследованием занимается ФБР.
Ранее сообщалось, что авиарейс Austrian Airlines Тель‑Авив — Вена совершил незапланированную посадку в аэропорту Софии. Причиной стал сигнал о возможном минировании борта.
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