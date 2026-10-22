Пенсионерка из Серпухова отдала мошенникам сбережения за доступ к мессенджеру

22 октября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

65-летняя жительница Серпухова лишилась миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине пришло сообщение, что мессенджер на её телефоне прекращает работу, а для восстановления доступа нужно перейти по ссылке и ввести цифровой код из СМС. Когда она это сделала, на экране появилась надпись о взломе её аккаунта на «Госуслугах».





«После этого пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками «Госуслуг» и убедили женщину, что от её имени злоумышленники пытаются перевести её сбережения на помощь ВСУ. И чтобы сохранить деньги и избежать уголовной ответственности за финансирование терроризма, все средства необходимо передать «для декларирования», — говорится в сообщении.