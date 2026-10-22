Пожилой мужчина пытался заработать на донорстве спермы и лишился 20 миллионов рублей

22 октября 2026, 06:13

В Японии 70-летний мужчина пытался стать донором спермы и потерял 38 миллионов йен

Фото: iStock/jinga80

В Японии 70-летний мужчина потерял огромную сумму денег, поверив в заработок на донорстве спермы. Об этом пишет Japan Today.