Пожилой мужчина пытался заработать на донорстве спермы и лишился 20 миллионов рублей
В Японии 70-летний мужчина потерял огромную сумму денег, поверив в заработок на донорстве спермы. Об этом пишет Japan Today.
В апреле житель города Судзука познакомился в соцсетях с женщиной. Она предложила ему стать донором спермы за девять миллионов йен (примерно 4,7 миллиона рублей), и мужчина согласился. После этого новая знакомая заявила, что сделку нужно правильно оформить, и связала его с «командой юристов».
Мошенники начали под разными предлогами выманивать у пожилого японца деньги. Одной из таких уловок стали заверения, что необходимо оплатить договор о неразглашении информации. Пострадавший верил и соглашался на любые требования. Все средства аферисты просили переводить через предоплаченные банковские и подарочные карты.
В результате мужчина лишился 38 миллионов йен (около 20 миллионов рублей). Только после этого он заподозрил обман и обратился в полицию. Сейчас следователи устанавливают личности мошенников.
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