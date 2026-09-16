Пенсионерка из Шатуры помогла поймать курьера мошенников

16 сентября 2026, 17:25

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Телефонные мошенники попробовали обмануть 66-летнюю жительницу Шатуры, но она вовремя поняла, с кем имеет дело, и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.





Афера началась с того, что с женщиной связались через мессенджер по вопросу проверки счётчиков воды. А когда она перешла по отправленной ей ссылке, сразу получила сообщение о взломе её учётной записи на «Госуслугах».





«Потом женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они рассказали, что на её имя сейчас оформляют микрозаём, и чтобы аннулировать его, необходимо передать все сбережения — 1,2 млн рублей — «инкассатору» для декларирования», — говорится в сообщении.