Пенсионерка из Шатуры помогла поймать курьера мошенников
Телефонные мошенники попробовали обмануть 66-летнюю жительницу Шатуры, но она вовремя поняла, с кем имеет дело, и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
Афера началась с того, что с женщиной связались через мессенджер по вопросу проверки счётчиков воды. А когда она перешла по отправленной ей ссылке, сразу получила сообщение о взломе её учётной записи на «Госуслугах».
«Потом женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они рассказали, что на её имя сейчас оформляют микрозаём, и чтобы аннулировать его, необходимо передать все сбережения — 1,2 млн рублей — «инкассатору» для декларирования», — говорится в сообщении.Женщина заподозрила обман и сообщила о происходящем правоохранителям. Всё дальнейшее общение с мошенниками происходило под контролем оперативников. В результате в момент передачи муляжа денег они задержали курьера злоумышленников. Он оказался 19-летним приезжим из Чувашии.
Против юноши завели уголовное дело. Сейчас проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.