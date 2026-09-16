Mash: Москвич неудачно увеличил пенис гиалуронкой и оказался в больнице
В Москве 35-летний мужчина по имени Дмитрий оказался в больнице после неудачной попытки увеличить половой орган с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, мужчина не решался на полноценную хирургическую операцию и выбрал менее радикальный вариант — манипуляции с гиалуроновой кислотой, о которых узнал из рекламы. Однако спустя некоторое время его самочувствие ухудшилось.
Медики выявили у пациента нагноение в лобковой зоне, вызванное инфекцией. Кроме того, у мужчины развилась половая дисфункция, а сам орган уменьшился в размерах.
«Гель пришлось удалять, но улучшений пока нет», — говорится в публикации.Как отмечает СМИ, в рекламе подобных процедур нередко обещают увеличение полового органа на один-три сантиметра за счет удержания воды. Однако на практике манипуляции часто выполняют специалисты с минимальным опытом, используя дешевые препараты.
Это приводит к ряду серьезных последствий, вплоть до импотенции. По информации журналистов, в последнее время растет не только число желающих сделать такую процедуру, но и тех, кто обращается за устранением ее последствий.