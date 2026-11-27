27 ноября 2026, 09:09

Телефонные мошенники попытались выманить сбережения у 73-летней жительницы Ступина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине позвонили неизвестные, назвавшие себя сотрудниками казначейства и портала «Госуслуги». Они заявили, что от её имени оформлена доверенность на находящегося в федеральном розыске преступника. Затем с пенсионеркой связался лжесотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что нужно снять со счёта все хранящиеся там деньги и передать «инкассатору» якобы для декларирования.





«Женщина уже обналичила в банке миллион рублей, но засомневалась и позвонила в полицию. Всё дальнейшее проходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.