Пенсионерка из Ступина помогла задержать курьера телефонных мошенников
Телефонные мошенники попытались выманить сбережения у 73-летней жительницы Ступина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала женщине позвонили неизвестные, назвавшие себя сотрудниками казначейства и портала «Госуслуги». Они заявили, что от её имени оформлена доверенность на находящегося в федеральном розыске преступника. Затем с пенсионеркой связался лжесотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что нужно снять со счёта все хранящиеся там деньги и передать «инкассатору» якобы для декларирования.
«Женщина уже обналичила в банке миллион рублей, но засомневалась и позвонила в полицию. Всё дальнейшее проходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.В результате при передаче муляжа денег удалось задержать посыльную мошенников — 19-летнюю студентку из Челябинска. Она рассказала, что сама стала жертвой такой же преступной схемы. До суда девушку отпустили под подписку о невыезде.