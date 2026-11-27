Силовики задержали пятерых подозреваемых в убийстве российского дизайнера
SHOT: В Португалии задержали пятерых подозреваемых в убийстве дизайнера из РФ Гордеева
В Португалии задержали пять человек, которых подозревают в причастности к похищению и убийству российского дизайнера Михаила Гордеева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Гордеев исчез 15 сентября 2025 года в Лиссабоне после встречи, на которую его выманили якобы для сделки с криптовалютой. Камеры записали, как мужчину силой заталкивают в машину рядом с роддомом имени Альфреду да Кошта. Друзья пытались найти Михаила, однако на месте пропажи обнаружили лишь наушники и телефон.
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Уточняется, что силовики провели операцию «Матрешка», в ходе которой схватили подозреваемых. Двоих граждан РФ и литовца поймали в Португалии, еще двоих россиян — в Испании. Четверых фигурантов отправили в СИЗО, а пятый ожидает судебного допроса. Одному из задержанных предъявили обвинения в похищении людей, убийстве, надругательстве над телом и участии в преступном сообществе.
В материале подчеркивается, что Гордеев распоряжался криптокошельками клиентов, а также занимался скупкой и перепродажей кошельков незаконного происхождения. Похитители надеялись получить миллионы евро, но им это, вероятно, не удалось. Тело дизайнера, предположительно, находится в горах Серра-де-Санта-Крус в Торреш-Ведраше, но его пока не обнаружили.