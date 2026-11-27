27 ноября 2026, 06:55

SHOT: В Португалии задержали пятерых подозреваемых в убийстве дизайнера из РФ Гордеева

Фото: iStock/Rawf8

В Португалии задержали пять человек, которых подозревают в причастности к похищению и убийству российского дизайнера Михаила Гордеева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Гордеев исчез 15 сентября 2025 года в Лиссабоне после встречи, на которую его выманили якобы для сделки с криптовалютой. Камеры записали, как мужчину силой заталкивают в машину рядом с роддомом имени Альфреду да Кошта. Друзья пытались найти Михаила, однако на месте пропажи обнаружили лишь наушники и телефон.



