«Бил 10 часов и топил в унитазе»: Москвичка обвинила фитнес-блогера в пытках
28-летняя москвичка Мария рассказала об истязаниях со стороны известного фитнес-блогера. Её слова приводит Telegram-канал Baza.
Девушка утверждает, что спортсмен систематически проявлял жестокость по отношению к ней. Она сообщила, что во время одной из последних ссор он нанёс ей побои, душил, держал под струёй ледяной воды, окунал головой в унитаз и выдирал волосы.
Все эти действия, по словам Марии, продолжались около 10 часов. Потерпевшая отметила, что агрессивные эпизоды случались и раньше: блогер извинялся, посещал психолога, но поведения не изменил. Жертва подчеркнула, что дважды пыталась вызвать сотрудников полиции.
Во время второго визита правоохранителей мужчина заперся в квартире и, по её словам, угрожал прибывшим ножом. Позже он скрылся на её автомобиле. На фотографиях, которые предоставила Мария, видны множественные гематомы и повреждения на лице и голове.
Читайте также: