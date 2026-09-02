«Бил 10 часов и топил в унитазе»: Москвичка обвинила фитнес-блогера в пытках

02 сентября 2026, 15:29

Москвичка обвинила известного спортсмена в пытках, угоне авто и угрозах

Фото: Istock/Paul Gorvett

28-летняя москвичка Мария рассказала об истязаниях со стороны известного фитнес-блогера. Её слова приводит Telegram-канал Baza.