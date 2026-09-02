В детсаду Обнинска кирпичная стена рухнула на троих детей
В Обнинске Калужской области кирпичная стена обрушилась на троих воспитанников детского сада. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
ЧП произошло на веранде дошкольного учреждения. Врачи госпитализировали пострадавших детей в местное травматологическое отделение: двоим из них исполнилось по шесть лет, ещё одному — четыре года.
Медики зафиксировали у несовершеннолетних ушибы конечностей и множественные ссадины. Кроме того, у одного из мальчиков специалисты выявили закрытую черепно-мозговую травму. Потерпевшие остаются под наблюдением.
До этого сообщалось об инциденте в детском саду Санкт-Петербурга. Там двое четырёхлетних детей сбежали из учреждения через сломанную калитку.
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