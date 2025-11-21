Пенсионерка в Ступине отдала мошенникам 1,2 млн рублей

21 ноября 2025, 09:35

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Ступинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, выманивших у 86-летней жительницы Тульской 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что кто-то пытается украсть деньги с её счёта, и чтобы предотвратить это, нужно всё обналичить и передать «инкассатору для декларирования».





«Женщина поверила, сняла со счёта 1,2 млн рублей и на такси, вызванном для неё злоумышленниками, отправилась на встречу с курьером в Ступино. Полицейским стало об этом известно, и они задержали посыльного преступников после передачи ему денег», — говорится в сообщении.