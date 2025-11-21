В Петербурге после ремонта дороги появился аварийный перекресток
На перекрёстке улиц Авиаконструкторов и Плесецкой в Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Один автомобиль двигался по улице Авиаконструкторов, а второй в это время выполнял поворот с Плесецкой улицы.
Особенностью дорожного участка является отсутствие светофоров. Стоит отметить, что в октябре улицу Авиаконструкторов расширили, и водители, вероятно, пока не адаптировались к изменившимся габаритам перекрёстка.
Ситуация на этом участке дороги остаётся нестабильной. Неделю назад здесь зафиксировали два ДТП за один день. Вечером того же дня на перекрёстке возник транспортный коллапс. Подписчики канала в комментариях призвали установить светофоры на этом месте.
Читайте также: