Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Кузбассе
В Кемеровской области грузовик выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Авария произошла на 528‑м километре автодороги Р‑255 «Сибирь» в Тяжинском округе. По предварительным данным, водитель большегруза превысил скорость и не справился с управлением, выехав на встречную полосу.
В результате ДТП на месте погибли 62‑летний водитель «Газели» и 41-летний пассажир. Правоохранители установили, что водителя малотоннажного грузовика ранее лишили права управления транспортными средствами.
