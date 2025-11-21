Богородский маньяк может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым

21 ноября 2025, 08:16

Фото: iStock/Pressmaster

Маньяк из Богородского, который расправился с двумя нянями, пройдет психиатрическую экспертизу. Психологи и психиатры оценят его вменяемость и состояние здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.