Богородский маньяк может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым
Маньяк из Богородского, который расправился с двумя нянями, пройдет психиатрическую экспертизу. Психологи и психиатры оценят его вменяемость и состояние здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Если эксперты выявят расстройство личности, мужчину могут отправить не в колонию, а в психиатрическую больницу. Это даст ему возможность избежать уголовного наказания.
Следователи выяснили, что злоумышленник подбирал жертв через сайты объявлений, искал нянь для своего ребенка. Пострадавшие приезжали к нему и оставались на некоторое время, после чего исчезали. Во время следствия также установлено, что мужчина употреблял наркотики и вовлек в это своего девятилетнего сына.
