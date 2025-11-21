Достижения.рф

Богородский маньяк может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым

Фото: iStock/Pressmaster

Маньяк из Богородского, который расправился с двумя нянями, пройдет психиатрическую экспертизу. Психологи и психиатры оценят его вменяемость и состояние здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Если эксперты выявят расстройство личности, мужчину могут отправить не в колонию, а в психиатрическую больницу. Это даст ему возможность избежать уголовного наказания.

Следователи выяснили, что злоумышленник подбирал жертв через сайты объявлений, искал нянь для своего ребенка. Пострадавшие приезжали к нему и оставались на некоторое время, после чего исчезали. Во время следствия также установлено, что мужчина употреблял наркотики и вовлек в это своего девятилетнего сына.

Дарья Осипова

