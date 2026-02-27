Пенсионерку из Лобни защитил от мошенников водитель такси

27 февраля 2026, 09:38

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Пожилая жительница Лобни чуть не потеряла 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников. План злоумышленников сорвал водитель такси Аслан Алиев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Пенсионерка вызвала такси и уговорила водителя доставить два пакета — она сказала, что там лежат вещи, которые нужно отвести её родственникам в Москве, а сама она плохо себя чувствует.





«В поездке было несколько моментов, которые показались Аслану Алиеву подозрительными. Во-первых, женщина наотрез отказалась класть пакеты в багажник и потребовала положить их на переднее сиденье. Во-вторых, когда машину остановили для проверки документов, пенсионерка сразу позвонила и спросила о причине остановки. А, в-третьих, когда такси прибыло на место, женщина снова позвонила и, видимо, перепутав телефоны, спросила, что сказать водителю и кто придёт за пакетами», — говорится в сообщении.